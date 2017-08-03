Красный крест направил гуманитарную помощь в Луганскую область

03.08.2017, 15:02

Международный комитет Красного креста направил на временно оккупированную территорию Луганской области грузовик с продуктами, средствами гигиены и комплектующими для водоснабжения.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины в Facebook.

"Через КПВВ Новотроицкое на выезд на неконтролируемую территорию проследовал один грузовой автомобиль от Международного комитета Красного креста с десятью тоннами продуктовых и гигиенических наборов и комплектующими для водоснабжения для жителей оккупированных территорий Луганской области", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в начале июля боевики не пустили Красный крест к заложникам. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.