Газпром пустил газ в обход Украины по трубопроводу OPAL

03.08.2017, 15:21

Газпром увеличил транзит газа через трубопровод OPAL, принимающий на территории Германии газ из Северного потока. При этом снизилась заявка на транзит российского газа через Украину в Словакию.

Об этом сообщают "Ведомости".

2 августа 2017 г., после полугодового запрета Газпром снова получил доступ к 40% мощностей газопровода OPAL. В результате его загрузка выросла более чем на четверть - с 56 млн до 71,5 млн кубометров в сутки. Разблокированные мощности Газпром покупает на ежедневных аукционах.

По итогам возобновления торгов в первый же день новые мощности были использованы на 44,3%. 1 августа средняя загрузка трубопровода была 2,337 млн кубометров в час. Вместе с началом новых газовых суток (6 часов утра) 2 августа она возросла до 2,976 млн кубометров в час и оставалась такой в течение всего дня. Таким образом, в суточном выражении благодаря выкупленным на аукционе мощностям транзит газа через OPAL должен увеличиться на 15,3 млн кубометров. Если мощности будут выкуплены полностью, дополнительно через газопровод можно прокачать 33,3 млн кубометров в сутки, или чуть больше 12 млрд кубометров в год.

Часть газа для немецкой трубы, судя по всему, Газпром перекинул с украинского направления. Согласно официальным данным словацкого оператора Eustream заявка на транзит российского газа через газоизмерительную станцию Вельке-Капушаны на 3 августа сократилась по сравнению с предыдущим днем на 13,4 млн кубометров - со 161 млн до 147,6 млн кубометров. Но поздно вечером оператор скорректировал заявку. Теперь она выросла до 155,1 млн кубометров.

От газопровода "Северный поток", проложенного по дну Балтийского моря, газ в дальнейшем транспортируется по территории Германии по двум трубам - NEL и OPAL.

В соответствии с нормами принятого ЕС в 2009 г. Третьего энергопакета Газпром, как совладелец OPAL, мог использовать лишь половину его пропускной способности. На NEL эти требования не распространялись.

В октябре 2016 г. Еврокомиссия согласилась вывести OPAL из-под ограничений до 2033 г. Таким образом, квота Газпрома на использование OPAL выросла до 90%, дополнительную транспортную мощность компания успела выкупить в декабре 2016 г. и январе 2017 г. С февраля аукционы не проводились в связи с наложением обеспечительных мер по требованию польской PGNiG. 23 июля 2017 г, председатель Верховного суда ЕС отменил этот запрет. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.