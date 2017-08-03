В суде по Януковичу допросят экс-представителя Украины при ООН

03.08.2017, 15:33

Суд по ходатайству прокуратуры назначил еще одно дополнительное заседание по обвинению Виктора Януковича в госизмене 15 августа на 14:00.

На этом заседании планируется допросить свидетеля со стороны обвинения - бывшего постоянного представителя Украины при ООН Юрия Сергеева. Сергеев присутствовал на заседании ООН, на котором бывший постоянный представитель России Виталий Чуркин демонстрировал письмо Януковича с просьбой о введении российских войск в Украину.

Сергеев сейчас проживает в США, преподает в Йельском университете, но 15 августа будет в Украине.

3 августа 2017 года суд перенес судебное заседание по обвинению Януковича в госизмене на 10 августа на 10:00. На заседании 10 августа суд начнет исследовать письменные и другие материалы дела. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.