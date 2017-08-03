Жители долгостроев разблокировали Харьковское шоссе в Киеве

03.08.2017, 16:17

Акция протеста жителей домов, в которых в течение четырех дней не было электроснабжения, прекращена, движение автомобилей по Харьковскому шоссе восстановлено.

Согласно сообщению, участники акции протеста достигли компромисса с представителями Киевэнерго, электроснабжение в их квартирах восстановлено.

Представители ОСББ и сотрудники Киевэнерго договорились о четком определении долговых обязательств домов, а также о дальнейшем комплексном решении проблемы их энергоснабжения, возникшей вследствие недобросовестных действий застройщика.

В Киевэнерго отметили, что соглашение о поставке электроэнергии между застройщиком и энергетической компанией было заключено только на период строительства. В настоящее время задолженность ООО Эверест-плюс за электроэнергию перед Киевэнерго составляет более 3,3 млн грн.

Вчера вечером в Киеве жители дома, в котором уже несколько дней не было электричества, перекрыли Харьковское шоссе. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.