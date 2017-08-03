Министр финансов Данилюк попросил ГФС провести в отношении него проверку

03.08.2017, 16:32

Министр финансов Александр Данилюк попросил Государственную фискальную службу провести в отношении него проверку, а также призвал НАПК обнародовать результаты анализа его деклараций.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В то же время, несмотря на всю нелепость ситуации и очевидную заангажированность дела, я считаю необходимым снять все искусственно спровоцированные подозрения и возможные домыслы в обществе. Поэтому, согласно п. 17.1.8 ст. 17 и ст. 78 Налогового кодекса, прошу Государственную фискальную службу провести проверку полноты уплаты мной налогов в соответствии с законами Украины. Это моя собственная инициатива, чтобы окончательно снять все вопросы", - написал Данилюк.

Также он обратился к НАПК с просьбой безотлагательно обнародовать результаты проверки его деклараций и попросил Национальное агентство по предотвращению коррупции разъяснить всем участникам предстоящей проверки детали относительно потенциального конфликта интересов, чтобы избежать обвинений самого министра в давлении на Государственную фискальную службу.

"Учитывая резонансность дела, прошу ГФС начать проверку немедленно и закончить ее в кратчайшие сроки. Это необходимо для того, чтобы не допустить дестабилизации в преддверии выхода Украины на внешние рынки капиталов, следующей стадии переговоров с МВФ и ключевого этапа бюджетного процесса (все эти процессы координируются министром финансов)", - пояснил Данилюк.

31 июля в СМИ появилась информация о том, что Генеральная прокуратура подозревает министра финансов Александра Данилюка в уклонении от уплаты налогов и сборов.

По данным ГПУ, Данилюк, возглавив в 2010-2014 годах координационный центр по внедрению экономических реформ при Администрации президента Виктора Януковича, приобрел жилой дом площадью 290 кв. м стоимостью 2 млн гривен, а также автомобиль BMW Х5. Кроме того, в 2014 году министр сделал доплату в размере 519,6 тыс. гривен на счет в "Укрсоцбанке". Вместе с тем, согласно налоговой информации о доходах, за 2010-2014 годы Данилюк получил доход в сумме 556,1 тыс. гривен.

В свою очередь, министр финансов заявил, что никакого подозрения или каких- либо других официальных документов от ГПУ или других органов он не получал и о своем якобы уклонении от уплаты налогов узнал из прессы. Об этом сообщают "Аргументы и Факты Украина".