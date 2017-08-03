03.08.2017, 16:44

Полиция Украины и Великобритании будут сотрудничать в борьбе с организованной преступностью. Об этом 2 августа шла речь на совместном рабочем совещании руководства Национальной полиции Украины и представителей Посольства Великобритании в Украине.

В частности, стороны обсудили приоритетные вопросы и направления дальнейшей работы во взаимодействии по борьбе с преступностью.

По словам главы Национальной полиции Украины Сергея Князева, сотрудничество между правоохранительными органами Украины и Великобритании должно быть оперативным и эффективным.

"Мы открыты и готовы к сотрудничеству", - отметил глава ведомства, добавив, что Нацполиция готова к обсуждению вопросов по взаимодействию.

В свою очередь офицер связи Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании Патрик Торкингтон отметил, что основным направлениям, которые интересуют Британию, есть преступления, подпадающие под категорию организованной преступности.

Кроме того, в ходе встречи стороны договорились об обмене опытом. Так, в ближайшее время представители Национальной полиции Украины пройдут курс обучения на территории Великобритании, где будут перенимать опыт британских коллег в борьбе с организованной преступностью.

Напомним, представители Координации проектов ОБСЕ в Украине передали подразделениям киберполиции Национальной полиции Украины 194 единицы специализированной техники.

Инф. Пресс-службы национальной полиции Украины.