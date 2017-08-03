ГФС направлено более 8 млрд грн на реконструкцию дорог

03.08.2017, 17:18

В течение января-июля 2017 в рамках эксперимента по перечислению на реконструкцию дорог 50% от перевыполнения поступлений таможенных платежей ДФС обеспечено 8 млрд 11 млн грн.

Среди лидеров "дорожного" эксперимента Одесская таможня, которой обеспечено почти 1,6 млрд грн на развитие инфраструктуры своего региона. Киевская таможня перечислила 1,4 млрд грн, Львовская - 666 млн грн, Киевская городская таможня - 603 млн гривен.

"Я горжусь тем, что таможни ГФС являются надежными партнерами в развитии логистической инфраструктуры Украины, что за счет таможенных поступлений реализуются такие масштабные инфраструктурные проекты как, например, реконструкция дороги "Одесса-Рени". Большинство таможен ежемесячно увеличивают свои отчисления, мы постоянно наблюдаем динамику, ведь это является стимулом больше вкладывать в развитие инфраструктуры регионов. И мы все уже можем оценить результаты: дороги строятся, ездить стало комфортнее, а значит, транспортный потенциал Украины развивается.

Рассчитываем, что в целом по году таможнями будут перечислены на дороги около 12 млрд грн", - отметил и.о. Председателя Государственной фискальной службы Мирослав Продан.

Напомним, что эксперимент по финансовому обеспечению реконструкции и текущего ремонта автомобильных дорог продолжается с сентября 2015 года. Согласно ему 50% от суммы перевыполнения ежемесячных плановых таможенных платежей (пошлина, акцизный налог с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров, налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров) направляется в специальные фонды соответствующих региональных бюджетов.

Сначала пилотный проект проводился в Одесской, Волынской, Львовской и Черновицкой областях. Сейчас участие в эксперименте принимают все таможни ДФС.

Инф. Государственной фискальной службы Украины.