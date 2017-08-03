Сенаторы США призвали ФИФА провести расследование условий труда на аренах ЧМ-2018

03.08.2017, 17:24

Группа из восьми сенаторов США обратилась к Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) с просьбой провести "прозрачное расследование" условий труда на стройках спортивных объектов к чемпионату мира - 2018.

Соответствующее письмо опубликовано в четверг, 3 августа, на сайте сенатора- демократа Роберта Менендеса.

Сенаторы ссылаются на сообщения СМИ и правозащитной организации Human Rights Watch о задействовании северокорейских рабочих и нарушениях условий труда при строительстве стадионов к ЧМ-2018. "Главное спортивное событие не должно строиться на спинах самых незащищенных людей в мире", - говорится в письме.

Если подозрения в нарушениях подтвердятся, сенаторы требуют лишить Россию права проведения мундиаля. Кроме того, в обращении содержится призыв исключить КНДР из состава ФИФА. "Правительство, которое является одним из главных нарушителей прав человека в мире, не должно получать международную легитимность и финансовую выгоду от самого популярного вида спорта в мире", - указано в письме.

Председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко заявил в тот же день агентству ТАСС, что на стройплощадках арен к ЧМ-2018 нарушений нет. "Никаких нарушений нет, пора закрыть эту тему, они (рабочие из КНДР. - Ред.) не работают на объектах чемпионата мира. Надеюсь, ФИФА это им (сенаторам. - Ред.) разъяснит", - сказал он.

25 мая британская газета The Guardian со ссылкой на письмо президента ФИФА Джанни Инфантино сообщила, что ФИФА нашла "убедительные доказательства присутствия северокорейских рабочих на стройке стадиона в Санкт- Петербурге". Инфантино отмечал также "сравнительно большое число нарушений" условий труда и "несчастные случаи, повлекшие смерть рабочих" на петербургской стройплощадке, писала The Guardian. Об этом сообщает Deutsche Welle.