В Киеве разрешили купаться на шести из 11 городских пляжей

04.08.2017, 15:25

В Киеве на сегодняшний день разрешено купаться на шести из 11 городских пляжей. Об этом сообщает КП Плесо в Facebook.

Специалисты КП Плесо сообщили, что можно безопасно купаться на пляжах Венеция, Детский, Молодежный, Золотой, Предместная Слободка и Пуща-Водица.

На пляжах Центральный, Радуга, Тельбин продолжает действовать запрет на купание.

А на пляжах озера Вербное и Черторой специалисты купаться не рекомендуют.

21 июля сообщалось, что в КП Плесо заявили о том, что купаться запрещено на всех 11 официальных пляжах в Киеве. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.