Чрезвычайные меры в энергетике сэкономили почти 3 млн т антрацита

04.08.2017, 15:27

Благодаря временным чрезвычайным мерам в энергетике с 17 февраля по 17 июля 2017 г. сэкономлено около 2,7 млн т угля марки "А". Об этом заявил вице- премьер-министр Владимир Кистион, сообщает его пресс-служба.

По словам Кистиона, этого удалось достичь, увеличив нагрузку на гидроэнергетику, атомные станции и ТЭС, работающие на газовой группе угля.

"На сегодня запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ составляют 2,34 млн т, в том числе газовой группы - 1,47 тыс. т, антрацитовой группы - 867 тыс. т. Подготовка к зиме идет по плану. Угля накоплен достаточно, поэтому потребности в продолжении чрезвычайных мер в энергетике пока нет", - сказал Кистион.

Он пояснил, что сокращение запасов угля на складах ТЭС и ТЭЦ в июле - прогнозируемо, поскольку в течение двух месяцев лета - в июле и августе - происходит плановый ремонт максимального количества блоков атомных станций с целью их надлежащей подготовки к работе в зимний период, когда нагрузка на энергосистему является наибольшей. В то же время, продолжает накапливаться уголь марки "А".

Он проинформировал, что за июль выработка генерирующих компаний составила 11,7 млрд кВт*ч, что на 519 млн кВт*ч (на 4,3%) меньше плановых показателей, и это свидетельствует о достаточно корректном и четком планировании работы энергосистемы Украины. При этом АЭС произвели на 294 млн кВт*ч (на 4,7%) больше плановых показателей.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик завил, что к концу 2019 г. Украина откажется от использования антрацита в энергетике. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.