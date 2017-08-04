Вступил в силу закон об ужесточении наказаний за жестокое обращение с животными

04.08.2017, 15:53

В Украине вступил в силу закон, предусматривающий усиление наказания за жестокое обращение с животными.

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения гуманного отношения к животным" опубликован в официальном издании "Голос Украины".

Согласно документу, жестокое обращение - это издевательство над животными, побои или иные насильственные действия, которые причинили животному физическую боль, страдания и не нанесли телесных повреждений, увечий или гибели, оставление животных на произвол судьбы, в том числе нарушение правил содержания животных.

В частности, за жестокое обращение с животными, если оно было покалечено или убито, натравливание одного животного на другое, публичный призыв к жестокому обращению с животными предусматривает арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет. Ранее за подобные действия грозил штраф или арест на срок до 6 месяцев.

За те же действия в присутствии малолетнего или несовершеннолетнего, или совершенные повторно, или совершенные группой лиц предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

До этого усиление наказания было предусмотрено только за те же действия в присутствии малолетнего, это увеличение штрафа или ограничение свободы на срок до 2 лет. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".