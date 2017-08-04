Польский авиаперевозчик LOT открывает новый рейс в Украину

04.08.2017, 16:06

Авиакомпания LOT Polish Airlines запускает новый рейс, который соединит города Быдгощ и Львов.

Как передает Польское радио, первый рейс польских авиалиний LOT состоится в ночь с 3 на 4 августа. Самолеты будут курсировать в понедельник и пятницу. Полет из Польши в Украину осуществляет самолет Bombardier Dash Q400. Путешествие продлится 1 час 20 минут.

"Это отличное решение для нескольких тысяч украинцев, которые учатся и работают в нашем регионе. Это тоже возможность путешествовать, которая открывается для жителей нашего воеводства. Мы так спланировали сообщения, что пассажиры смогут провести уикенд во Львове", - сказал на пресс- конференции вице-маршал Куявско-Поморского воеводства Збигнев Орловский.

В LOT заявляют, что рейс Львов-Быдгощ будет рентабельным.

Таким образом, в 2017 г., по сравнению с 2016 г., на польском направлении частота рейсов увеличится с 12 до 20 на линиях Варшава-Львов (LOT), Радом- Львов - 2 раза в неделю (SprintAir) Познань-Львов - 3 раза в неделю (LOT) Быдгощ-Львов - 2 раза в неделю (LOT Airlines), Вроцлав-Львов - 3 раза в неделю (Wizz Air).

LOT - польская авиакомпания. Совершает полеты в 50 городов более 30 стран мира. Является членом Star Alliance. Авиаперевозчик имеет дочернюю компанию Eurolot, занимающуюся перевозками пассажиров внутри Польши на самолетах ATR 72 и ATR 42 и лоу-кост оператора Centralwings. Также LOT предлагает прямые дальнемагистральные рейсы в США, Канаду и страны Азии. Пассажирооборот компании оценивают в 5 млн пассажиров в год.

Авиакомпания была основана 1 января 1929, первый международный полет был совершен 1 апреля 1930 в Бухарест. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.