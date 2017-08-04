04.08.2017, 16:16

В торжествах ко Дню Независимости Украины примут участие подразделения от 10 стран Альянса и высокие гости из дружественных стран.

Об этом сегодня, 4 августа, заявил Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак во время проверки подготовки личного состава, привлекаемого к военному параду, который состоится 24 августа на главной улице столицы - Крещатике.

В торжественных мероприятиях по случаю празднования 26-й годовщины Независимости Украины примут участие воинские подразделения от около 10 стран Североатлантического Альянса, а также высокие гости из дружественных стран.

"Мы пригласили принять участие в торжественных мероприятиях по случаю празднования Дня Независимости Украины наших иностранных партнеров, своих зарубежных коллег - представителей оборонных ведомств и министров обороны стран-партнеров, с которыми мы сотрудничаем, проводим совместные учения, которые помогают нам реформировать отечественное войско и оборонное ведомство по стандартам НАТО, - подчеркнул Министр обороны Украины. - Уже получили подтверждение от 6 стран. Это будут представители из стран Альянса и Грузии, - добавил генерал армии Украины Степан Полторак.

Инф. Пресс-службы Министерства обороны Украины.