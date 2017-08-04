Розенко: Говорить о пересмотре цены на газ сегодня нет никаких оснований

04.08.2017, 16:21

Сейчас нет никаких экономических предпосылок для повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги и газ. Об этом в эфире "Вечернего прайма" на телеканале "112 Украина" заявил Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Сегодня инфляционные тенденции абсолютно прогнозируемые - на уровне, который зафиксирован в Государственном бюджете, - уже длительное время сохраняется стабильность национальной валюты. Поэтому никаких оснований для повышения цены на газ и тарифов на жилищно-коммунальные услуги нет. И я лично как член Правительства никаких решений по повышению цены на газ не поддержу ", - сказал он.

"У нас зафиксирована цена на газ для населения в Государственном бюджете на уровне прошлого отопительного сезона и сегодня говорить о пересмотре этой цены нет никаких оснований", - подчеркнул Вице-премьер. Он также напомнил, что на днях Кабинет Министров Украины утвердил финансовый план "Нефтегаза", где зафиксировано условие сохранения цены на газ и для населения, и для других категорий потребителей.

Комментируя возможность введения абонплаты за газ, Павел Розенко отметил, что несмотря на формулу расчета, стоимость газа не должна повыситься.

"Неважно сколько составляющих этого тарифа. Главное - цена на газ не должна быть повышена! Определение формулы - это исключительно компетенция НКРЕКП. Для меня как для чиновника важно, чтобы при этом не был нарушен баланс и чтобы стоимость за газ не была выше, чем зафиксировано в бюджете ", - отметил Павел Розенко.

Инф. Пресс-службы Вице-премьер-министра Украины.