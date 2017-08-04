Розенко: В сентябре-октябре может состояться еще один пересмотр госбюджета с целью усиления программ социальной защиты

04.08.2017, 16:24

Осенью в государственный бюджет Украины могут быть внесены изменения с целью дальнейшего усиления программ социальной защиты.

Об этом сказал Вице- премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире "Вечернего прайма" на телеканале "112 Украина".

"Основная идеология изменений в государственный бюджет, которые уже были внесены, - это усиление социальной защиты населения, поддержка и усиление боеспособности нашей армии. Вот два основных акцента", - сказал он.

"Сегодня мы видим положительную тенденцию, и я убежден, что мы сделаем все для того, чтобы в сентябре-октябре был еще один пересмотр госбюджета, где мы могли бы еще раз вернуться к усилению программ социальной защиты. И в контексте пенсионной реформы, как минимум, программу осовременивания пенсий, которую так ждут все граждане, мы проведем до конца года", - отметил Павел Розенко.

Инф. Пресс-службы Вице-премьер-министра Украины.