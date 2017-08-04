Луценко просить премьера не продлевать контракт с Балчуном

04.08.2017, 16:33

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко просит премьер-министра Владимира Гройсмана не продлевать контракт с главой "Укрзализныци" Войцехом Балчуном.

Об этом говорится в обращении от 2 августа, которое есть в распоряжении "Украинской правды".

В обращении Луценко указывает, что прокуратура и другие органы расследуют около 90 уголовных производств по фактам присвоения, растраты, завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением должностными лицами "Укрзализныци".

Генпрокуратура расследует присвоения служащими УЗ в 2015-2017 годах государственных средств в сумме свыше 150 млн грн путем заключения договоров на приобретение товаров по завышенным ценам и фиктивным договорам.

Также упоминается уголовное производство по факту злоупотребления полномочиями заместителем начальника Департамента локомотивного хозяйства "Укрзализныци", который своими действиями нанес ущерб государству в сумме 12,8 млн грн.

В обращении сказано, что в конце 2016 прокуратура в Днепропетровской области направила в суд обвинительный акт в отношении должностных лиц "Укрзализныци", которые завладели государственными средствами на сумму свыше 1,3 млн грн.

В тексте упоминается еще несколько дел, где различным способами фигурируют чиновники "Укрзализныци". В частности, есть упоминание о расследовании военной прокуратуры по факту разглашения работниками "Укрзализныци" сведений, составляющих государственную тайну.

Также указывается, что "Укрзализныця" проигрывает почти все суды коммерческим структурам (с начала года возмещения составили 22 млн грн).

"Считаю, что такая ситуация на железнодорожном транспорте обусловлена прежде всего ненадлежащим исполнением правления ПАО "Укрзализныця" возложенных обязанностей", - сказано в обращении.

"Учитывая изложенное, считаю нецелесообразным продление контракта с Войцехом Балчуном", - отмечается в обращении Луценко. Об этом сообщают "Українські Новини".