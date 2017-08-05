Этот день в истории: 5 августа

05.08.2017, 10:30

Предлагаем дайджест основных событий и дат 5 августа.

1583 - английский мореплаватель Х. Джилберт объявил остров Ньюфаундленд собственностью Британии и основал там первое поселение.

1772 - состоялся первый раздел Речи Посполитой между Россией, Пруссией и Австрией.

1789 - во Франции отменено крепостное право.

1802 - родился Нильс Хенрик Абель, норвежский математик, создатель теории эллиптических функций.

1850 - родился Ги де Мопассан (Анри Рене Альбер Ги де Мопассан), французский писатель.

1858 - по дну Атлантики проложен телеграфный кабель, связавший Великобританию и США.

1891 - выпущены первые дорожные чеки (American Express).

1895 - умер Фридрих Энгельс, немецкий философ, один из основоположников марксизма.

1914 - в Кливленде (США) установлены первые в мире электрические светофоры.

1921 - в Дейтоне (шт. Огайо) успешно испытан первый в мире автомобиль, управляемый по радио.

1940 - Латвия принята в состав СССР.

1962 - умерла Мерилин Монро (Норма Джин Мортенсон), американская актриса.

1973 - стартовала советская космическая миссия "Марс-6".

1984 - умер Ричард Бартон, британский актёр, семикратный номинант на премию "Оскар", обладатель "Золотого глобуса", "Грэмми", "Тони" и BAFTA.

2000 - об открытии новой планеты объявила международная группа астрономов. Небесное тело находится в соседней звёздной системе и вращается вокруг звезды Эпсилон Эридана. По оценкам учёных, обнаруженная планета состоит из газа и по размерам превышает Юпитер.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.