Этот день в истории: 5 августа

Предлагаем дайджест основных событий и дат 5 августа.
1583 - английский мореплаватель Х. Джилберт объявил остров Ньюфаундленд собственностью Британии и основал там первое поселение.
1772 - состоялся первый раздел Речи Посполитой между Россией, Пруссией и Австрией.
1789 - во Франции отменено крепостное право.
1802 - родился Нильс Хенрик Абель, норвежский математик, создатель теории эллиптических функций.
1850 - родился Ги де Мопассан (Анри Рене Альбер Ги де Мопассан), французский писатель.
1858 - по дну Атлантики проложен телеграфный кабель, связавший Великобританию и США.
1891 - выпущены первые дорожные чеки (American Express).
1895 - умер Фридрих Энгельс, немецкий философ, один из основоположников марксизма.
1914 - в Кливленде (США) установлены первые в мире электрические светофоры.
1921 - в Дейтоне (шт. Огайо) успешно испытан первый в мире автомобиль, управляемый по радио.
1940 - Латвия принята в состав СССР.
1962 - умерла Мерилин Монро (Норма Джин Мортенсон), американская актриса.
1973 - стартовала советская космическая миссия "Марс-6".
1984 - умер Ричард Бартон, британский актёр, семикратный номинант на премию "Оскар", обладатель "Золотого глобуса", "Грэмми", "Тони" и BAFTA.
2000 - об открытии новой планеты объявила международная группа астрономов. Небесное тело находится в соседней звёздной системе и вращается вокруг звезды Эпсилон Эридана. По оценкам учёных, обнаруженная планета состоит из газа и по размерам превышает Юпитер.
Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.