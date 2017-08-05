Суд обязал ГПУ возобновить расследование против Гонтаревой

05.08.2017, 10:44

Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру Украины возобновить следствие против главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Об этом говорится в постановлении суда. Указано, что досудебное расследование по факту вмешательств должностных лиц НБУ в работу суда вело управление по расследованию особо важных дел ГПУ и решение о закрытии дела было принято 3 марта 2017 года.

Суд отменил постановление следователя о закрытии уголовного дела, поскольку оно было утверждено безосновательно.

Прокуратура Киева открыла уголовное дело в отношении Гонтаревой в феврале 2015 года по ч.2 ст. 364 УК - злоупотребление властью.

10 апреля Гонтарева на пресс-конференции объявила о своей отставке с 10 мая.

Ранее сообщалось, что имущественные декларации за 2015 и 2016 года главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой заинтересовали Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК). Об этом сообщают "Факты и комментарии".