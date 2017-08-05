В Житомире открыли Центр спецроты полиции особого назначения

05.08.2017, 12:55

В Житомире сегодня, 5 августа, открыли восстановленное помещение административного Центра специальной роты полиции особого назначения Управления превентивной деятельности.

Торжества по случаю второй годовщины со дня создания Национальной полиции Украины состоялись перед админзданием в Житомире. Центр открыли на месте бывшего приемника-распределителя, который долгое время не работал.

Помещение, в котором отныне будет базироваться спецподразделение, несколько лет не использовалось. На его ремонт и обустройство потратили 1,5 млн грн, еще 900 тыс. грн было выделено областными властями. На протяжении полугода продолжались работы по материально-техническому оборудованию Центра.

В торжественном открытии приняли участие начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко и руководители области и города.

Сразу после открытия священнослужители провели обряд освящения помещения.

Также правоохранители уже представили конный патруль, который будет работать в парковой зоне Житомира. Об этом сообщает УНИАН.