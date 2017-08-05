В Киеве ограничили движение на мосту Патона на несколько дней

05.08.2017, 13:03

В Киеве с 5 по 10 августа частично ограничено движение транспорта по мосту Патона из-за ремонтных работ.

Об этом сообщает Киевавтодор на своей странице в Facebook.

- С 08.00 5 августа до 21.00 10 августа в связи с восстановлением бортового камня, поврежденного в результате ДТП, по мосту Патона будет ограничено движение транспорта в первой полосе движения в направлении просп. Соборности, - говорится в сообщении.

Киевавтодор просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.

К слову, в 2017 году правительство намерено увеличить финансирование дорожной инфраструктуры в 3 раза по сравнению с 2016 годом - до 30 млрд грн.

По данным Укравтодора, годовая потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 млрд грн.

Кабинет министров Украины планирует выделить 154 млрд грн на дорожную инфраструктуру в 2018-2020 годах. Об этом сообщают "ICTV Факты".