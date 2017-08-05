В российском МИДе прокомментировали санкции Евросоюза из-за турбин Siemens в оккупированном Крыму

05.08.2017, 13:14

Российское Министерство иностранных дел прокомментировало решение Европейского Союза расширить санкционный список в связи с делом о поставках газовых турбин Siemens на электростанцию в оккупированном Крыму.

"Разочарованы доводимой до абсурда политизацией вопроса, который на деле представляет собой обычный коммерческий спор хозяйствующих субъектов", - говорится в заявлении МИДа.

У Москвы это решение также вызывает "глубокое сожаление", указывает МИД. В ведомстве также указали, что ответственность за это решение и за потенциальные издержки Siemens целиком лежит на правительстве Германии и на ЕС.

Несмотря на новые санкции, ведомство отмечает, что в Москве по-прежнему заинтересованы в "сохранении" и "поступательном развитии" экономического сотрудничества между Россией, Германией и ЕС в целом. "Нацелены совместными усилиями преодолеть негативные последствия санкционного инструментария", - говорится в финале сообщения МИД.

Евросоюз расширил санкционный список против России из-за скандала вокруг поставок турбин Siemens в оккупированный Крым. Под санкции попали замминистра энергетики РФ Андрей Черезов, глава департамента Минэнерго РФ Евгений Грабчак и гендиректор "Технопромэкспорта" Сергей Топор-Гилка. Об этом сообщает УНИАН