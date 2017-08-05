Четвертый блок Запорожской АЭС отключили на ремонт

05.08.2017, 13:15

Четвертый энергоблок Запорожской атомной электростанции сегодня, 5 августа, в 05:00 отключен от энергосети для проведения среднего планового ремонта, который продлится до 24 сентября.

Об этом сообщает пресс-центр ГП НАЭК "Энергоатом".

В настоящее время на Запорожской АЭС в работе находятся 4 энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 3306 МВт. Отмечается, что замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно- защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.

Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй - 1985, третий - 1986, четвертый - 1987, пятый - 1989, шестой - 1995. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.

В последние годы станция вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и более 22% от общей выработки электроэнергии в стране. Об этом сообщает УНИАН