В Украине изменился график движения поездов

05.08.2017, 13:27

"Укрзализныця" изменила график движения некоторых поездов из-за введения второго поезда в Перемышль. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".

"В связи с назначением скоростного поезда Интерсити No 715/716 Киев - Перемышль с 24 августа изменяется расписание движения поездов No 705/706, No743/744 и No 763 и отменяется курсирование поезда No 747/748 Дарница - Львов - Дарница, который следует через Винницу, Хмельницкий и Тернополь.

Однако пассажиры и дальше смогут путешествовать в эти города, воспользовавшись поездом No 715/716 Киев - Перемышль", - говорится в сообщении.

Как отмечается, новый поезд до Перемышля будет отправляться из Киева в 06:52 и прибывать в Перемышль в 15:05. Обратно поезд будет отправляться со станции Перемышль в 13:07 и прибывать в Киев в 23:10. Он будет следовать через Винницу, Хмельницкий, Тернополь и Львов. Кроме того, на период с 24 августа по 9 декабря УЗ изменяет расписание движения поезда No 705/706 Киев - Перемышль.

Так, он будет отправляться из Киева в 06:00 и прибывать в Перемышль в 12:37 с остановками на станциях Святошино, Коростень, Подзамче, Львов. Из Перемышля он будет отправляться в 15:42 и прибывать в Киев в 23:53.

Также сообщается, что из-за низкого пассажиропотока скоростного поезда Интерсити+ No 743/744 Дарница - Трускавец на участке от Львова до Трускавца с 1 сентября он будет курсировать со станции Дарница до Львова и обратно из Львова с 2 сентября.

Время отправления и прибытия поезда в пункты назначения не меняется. Об этом сообщают Подробности.ua.