Президент наградил полицейских по случаю второй годовщины создания Национальной полиции Украины

05.08.2017, 13:32

По случаю Дня Национальной полиции Украины глава государства Петр Порошенко вручил высокие государственные награды служащим Национальной полиции, отличившихся при исполнении своих обязанностей.

За личное мужество, проявленное при исполнении служебного долга, весомый вклад в борьбу с преступностью, высокий профессионализм орденами и медалями награждены 30 полицейских.

Также в День полиции присвоено очередное звание генерала второго ранга главе Национальной полиции Сергею Князеву.

Орден "За заслуги" III степени Президент Украины вручил генералу полиции третьего ранга Денису Горбасю и государственному секретарю Министерства внутренних дел Украины Алексею Тахтаю.

Первый заместитель главы МВД генерал-полковник Сергей Яровой был награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени.

Ордена "За мужество" III степени удостоены шесть полицейских.

Во время торжественной церемонии орденом Даниила Галицкого награждены трое полицейских, медалью "За безупречную службу" III степени - 15, медалью "Защитнику Отечества" - трое правоохранителей.

Инф. Пресс-службы Департамента коммуникации МВД Украины.