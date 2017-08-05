Сегодня в Украине чтят память жертв Большого террора

05.08.2017, 14:27

Сегодня, 5 августа, в Украине почтят память жертв Большого террора. Об этом сообщает Институт национальной памяти.

С 12:00 около Креста репрессированным в 1930-50-х годах около Майдана Независимости прошла панихида.

С 13:00 и до 15:00 в заповеднике Быковнянские могилы пройдут мемориальные мероприятия.

Большой террор - это масштабная кампания массовых репрессий в СССР в 1937- 38 гг. Ее целью была ликвидация реальных и потенциальных оппонентов, запугивание населения. Последствиями коммунистического террора в Украине стало уничтожение политической, культурной и научной элиты.

В 1937 году были расстреляны Николай Кулиш, Лесь Курбас, Антон Крушельницкий с двумя сыновьями, Николай Зеров, Валерьян Полищук и другие. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.