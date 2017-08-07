Этот день в истории: 7 августа

07.08.2017, 09:41

Предлагаем дайджест основных событий и дат 7 августа.

1834 - умер Жозеф Мари Жаккар, французский изобретатель ткацкого стана для узорчатых материй.

1858 - английская королева Виктория выбрала Оттаву в качестве столицы Канады.

1876 - родилась Мата Хари (Маргарета Гертруда Целле), исполнительница экзотических танцев, куртизанка, одна из самых известных шпионок Первой мировой войны.

1907 - Б.Розинг получил патент за изобретение первой системы получения телевизионного изображения.

1912 - Россия и Япония разграничили сферы своего влияния в Монголии и Маньчжурии.

1921 - умер Александр Блок, русский поэт, писатель, публицист, драматург, переводчик, литературный критик.

1927 - Принц Уэльский и вице-президент США открыли Мост Мира между Форт-Эйром (Онтарио, Канада) и Баффало.

1932 - в СССР за кражу государственной и коллективной собственности в крупных размерах введена смертная казнь — "закон о трёх колосках".

1938 - умер К.С.Станиславский, театральный режиссёр, актёр и педагог, реформатор театра. Создатель знаменитой актёрской системы.

1941 - умер Рабиндранат Тагор, индийский писатель, философ, лауреат Нобелевской премии по литературе.

1947 - корабль Тура Хейердала "Кон-Тики" потерпел крушение на тихоокеанских рифах.

1960 - провозглашена независимость от Франции Кот-д’Ивуара.

1970 - проведён первый компьютерный шахматный турнир.

1975 - родилась Шарлиз Терон, голливудская актриса.

1976 - после 11-месячного перелета космический аппарат Viking 2 вышел на орбиту планеты Марс.

1993 - часть Букингемского дворца в Лондоне впервые открыта для туристов.

1995 - завершение Операции "Буря". Уничтожение Республики Сербская Краина и Республики Западная Босния.

1997 - завершение строительства гигантского газопровода через Анды из Аргентины в Чили.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.