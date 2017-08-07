В Украине объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 7 августа, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Так, 7 августа в Украине грозы, кроме Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей, местами сильный дождь, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с, град.
Кроме того, в Киеве и Киевской области грозы, сильный дождь, шквалы 15-20 м/с. В отдельных районах Киевской области град.
В сентябре температура в Украине будет в среднем 17-20 градусов тепла, а осадки почти по всей стране будут в пределах нормы. Об этом сообщает УНИАН.