Розенко: Два миллиона украинских семей до сентября получат деньги за сэкономленные субсидии

07.08.2017, 15:20

По словам вице-премьер-министра, монетизация субсидий является хорошим стимулом для экономии энергоносителей.

Два миллиона украинских семей получат монетизацию сэкономленных за счет сокращения потребления электроэнергии и газа субсидий, сообщила пресс- служба вице-премьер-министра Павла Розенко со ссылкой на его выступление в эфире одного из украинских телеканалов.

"Процесс монетизации идет непросто, ведь это первый опыт в этом направлении. Но я убежден, что все органы власти справятся с задачей и к 1 сентября все 2 млн семей, имеющих право на монетизированную выплату, эти средства получат", - сказа вице-премьер.

По словам Розенко, монетизация субсидий является хорошим стимулом для экономии энергоносителей.

"Идея частичной монетизации субсидий - это шаг, который должен показать, что в том числе те люди, которые получают субсидии, имеют возможность и должны иметь стимул для того, чтобы экономно использовать энергоносители, прежде всего - газ и электроэнергию", - подчеркнул вице-премьер.

26 апреля Кабмин принял решение о монетизации суммы сэкономленной субсидии на оплату газа и электроэнергии, которая, по предварительным расчетам, затронет около 1,5 млн украинских семей.

Максимальная сумма средств, которые может получить субсидиант, - 135 грн за сэкономленную электроэнергию и около 700 грн за сэкономленный объем газа.

По данным Государственной службы статистики, жителям Украины в январе-июне 2017 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно- коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 2,74 млрд грн, что на 9,5% превышает аналогичный показатель 2016 года. Об этом сообщает УНИАН.