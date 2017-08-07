Гройсман рассказал о базовых принципах нашумевшей реформы

07.08.2017, 15:32

По словам премьер-министра, правительство будет отстаивать повышение пенсий для 9 млн пенсионеров, отмену налогообложения пенсий и сохранение пенсионного возраста.

Правительство будет отстаивать повышение пенсий для 9 млн пенсионеров и их автоматическое осовременивание в соответствии с инфляцией и средней заработной платой, отмену налогообложения пенсий, а также сохранение пенсионного возраста на уровне 60 лет в рамках пенсионной реформы, которую парламент рассмотрит во втором чтении осенью.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

"Правительство имеет несколько базовых принципов, от которых не отойдет ни при каких обстоятельствах. Реформа будет проведена без повышения пенсионного возраста. Уже с октября мы поднимем пенсии для 9 млн пенсионеров и отменим нечестный налог на пенсии для работающих пенсионеров. В дальнейшем пенсии будут пересчитываться автоматически. Пенсии - не гречка, и правительство не позволит политикам манипулировать ими... Эти принципиальные позиции мы будем отстаивать, и я надеюсь, они останутся неизменными", - отметил он.

При этом премьер подчеркнул, что другие аспекты реформы Кабинет министров готов доработать совместно со всеми заинтересованными сторонами.

"Мы установим честные, абсолютно прозрачные и одинаковые для всех условия выхода на пенсию. Мы ликвидируем дефицит Пенсионного фонда, чтобы обеспечить ресурс для дальнейшего роста пенсий. Мы начали пенсионную реформу, чтобы восстановить социальную справедливость для пожилых людей и дать возможность обеспечить достойную старость нынешней молодежи", - написал Гройсман.

13 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе.

Правительственный проект пенсионной реформы не предусматривает повышения пенсионного возраста, однако вводит требования к страховому стажу. Для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 25 лет страхового стажа. При стаже от 15 до 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, при стаже менее 15 лет - в 65 лет. В то же время, люди, у которых нет страхового стажа, смогут претендовать на социальную помощь при достижении 63 лет. Объем помощи будет определяться, исходя из уровня доходов семьи пенсионера.

Все нормативы минимального страхового стажа будут увеличиваться на 1 год каждые 12 месяцев до 2028 года. Таким образом, с 2028 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет страхового стажа. При этом правительственный вариант реформы предусматривает возможность покупки до 2 лет страхового стажа. Также реформа отменяет назначение пенсий госслужащим за выслугу лет и вводит единую формулу расчета размера пенсий. Об этом сообщает УНИАН.