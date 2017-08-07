Зубко: Германия направит в Украину специалиста по децентрализации

07.08.2017, 16:03

В Украине будет работать посланник правительства Германии по вопросам децентрализации. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает пресс-служба Кабмина.

"Децентрализация имеет наибольшую среди реформ поддержку со стороны ЕС... Уверен, что присутствие и работа уполномоченного лица углубит наше партнерство с точки зрения сотрудничества между регионами Украины и Германии, а также внедрение инфраструктурных проектов с использованием немецкого опыта", - заявил Зубко.

Как сообщается, посланник из Германии начнет свою работу в Украине уже в сентябре этого года.

Как сообщал ранее Президент Украины Петр Порошенко, местные бюджеты в Украине "поправились" на 100 млрд гривен за три года. Об этом сообщает Сегодня.ua.