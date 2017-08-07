Украина потратит на Стену с РФ 500 миллионов гривен

07.08.2017, 16:05

Расходы на обустройство украинско-российской госграницы (проект Стена) до конца 2017 года составят 500 млн гривен. Об этом заявил глава Госпогранслужбы Петр Цигикал.

"За 2015-2016 годы мы получили 600 млн гривен, это около 15% от общей потребности. В 2017 году на проект было выделено 200 млн гривен, плюс изменения в бюджет добавили еще 300 млн гривен. В общем, мы ожидаем в этом году 500 млн гривен, что составляет 55% от средств, необходимых только на этот год", - сказал Цигикал.

По его словам, есть существенное недофинансирование проекта, поэтому, замедляется и проведение работ.

"Если говорить о том, что уже сделано, то обустроено 274,6 км противотанковых рвов, 47,1 км контрольно-следовых полос, 84 км ограждений, 179,9 км рокадных дорог", - отметил глава Госпогранслужбы.

По словам Цигикала, до конца текущего года планируется завершить работы в Харьковской области. Об этом сообщают "Аргументы и Факты Украина".