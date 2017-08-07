В "черный список" невъездных в Украину попали около ста российских артистов

07.08.2017, 16:07

На сегодняшний день в Украину запрещен въезд 3148 гражданам России, в том числе почти ста известным российским артистам и публичным лицам.

Такие данные привел глава Госпогранслужбы Петр Цигикал в интервью "Интерфакс- Украина". По словам Цигикала, основной причиной для запрета на въезд артистам является незаконное посещение Крыма.

Несмотря на то, что некоторые российские певцы обещали жаловаться и в судебном порядке оспорить запрет, пока до иска дело не дошло. "У нас таких случаев (обжалования) нет", - подтвердил глава Госпогранслужбы.

По данным Госпогранслужбы, пик отказов на въезд россиянам уже прошел.

"С 2015 года по 3 августа 2017 года включительно отказано во въезде более 20 тыс. россиянам. Цифры говорят о том, что все-таки больше всего отказов было в 2015 году - 10,9 тыс., в 2017 году - это уже около 3 тыс. граждан РФ. Причины отказа во въезде - это, в основном, необоснованная цель поездки, превышение срока регистрации, нет подтверждения финансового обеспечения поездки", - добавил Цигикал.

Напомним, в "черный список" невъездных артистов входят Лолита Милявская, Юлия Самойлова, Наташа Королева, Николай Добрынин, Людмила Артемьева, Михаил Шуфутинский, певица Бьянка (Татьяна Липницкая) и другие. Об этом сообщают "Факты и комментарии".