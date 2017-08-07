Энергоблок Змиевской ТЭС перешел на газовый уголь

07.08.2017, 16:18

Второй блок Змиевской ТЭС, входящей в компанию Центрэнерго, переведен на газовый уголь. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской облгосадминистрации.

Сейчас продолжаются работы по техническому переоснащению котлоагрегата 5-го блока станции.

"Уже закончена работа по техническому переоснащению систем подачи, приготовления и сжигания угля с переводом котлоагрегата блока No 2 на использование угля газовой группы марок "Г" и "ДГ". На сегодня продолжаются пусконаладочные работы для последующего введения блока в промышленную эксплуатацию. Таким образом, Змиевская ТЭС ПАО Центрэнерго переходит от дефицитного энергетического угля марок "АШ" и "Т" на использование угля газовой группы. Это крайне важный проект для повышения энергонезависимости и энергобезопасности не только станции, но и всей объединенной энергосистемы Украины", - заявили в Харьковской ОГА.

Одновременно с техническими работами на Змиевской ТЭС продолжается накопление складских запасов угля. Сегодня его объемы составляют более 110 тыс. т, что должно обеспечить дальнейшую работу электростанции и стабильное прохождение отопительного сезона 2017/2018 гг.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что в 2019 г. Украина полностью откажется от антрацитового угля, заменив его углем газовой группы. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.