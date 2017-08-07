Насалик: Повышения цен на газ и электричество не планируется

07.08.2017, 16:22

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины не видит оснований для повышения цен на электроэнергию и разработало схему, не предусматривающую повышения цен на газ.

Об этом министр Игорь Насалик рассказал в эфире программы "Перша шпальта".

"Если вы говорите о дальнейшем росте электроэнергии, то я не вижу в балансе, который мы будем представлять НКРЭК, мотиваций для того, чтобы цену на электроэнергию увеличивать. Мы видим мотивацию для ее уменьшения", - отметил Насалик

Повышение цен на газ пока также не планируется, добавил он. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.