Главой "Укртрансгаза" назначен Станчак

08.08.2017, 13:02

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" единогласно согласовал избрание Павла Юзефа Станчака на пост президента ПАО "Укртрансгаз". "Нафтогаз" как владелец 100% акций "Укртрансгаза" утвердит это решение в соответствии с требованиями уставов обеих компаний. Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

Станчак родился в 1963 году, получил инженерно-техническое образование в институте им. Эмилиана Конопчинского (Варшава), окончил Варшавский технологический университет, Главный торговый институт (Варшава), получил степень МВА в Бредфордском университете и Академии Леона Козминского (Варшава).

Станчак имеет более 25 лет опыта работы в области транспортировки, распределения и хранения газа. В 2003-2004 годах в польской PGNiG он отвечал за отделение функции оператора газотранспортной системы и образование независимого оператора ГТС Польши Gaz-System S.A. Станчак продолжал работать в должности технического директора - члена правления Gaz- System до 2008 года, где отвечал за разработку и выполнение инвестиционных планов, текущую техническую поддержку газотранспортной системы, координацию процессов получения разрешений и лицензий с соответствующими государственными регуляторами и органами.

Сейчас Станчак работает техническим директором - членом правления PGNiG Technologie S.A. и отвечает за проектирование и строительство новых газопроводов.

Как известно, "Нафтогаз" еще в марте уволил с занимаемой должности президента "Укртрансгазп" Игоря Прокопива. Прокопив занимал должность президента "Укртрансгаза" с августа 2014 года, а с середины февраля 2017 года был отстранен от обязанностей президента "Укртрансгаза". По данным НАК, независимый аудитор Deloitte&Touche обнаружил ряд нарушений во время официальной проверки финансовых документов "Укртрансгаза". Позже по этим вопросам были проведены расследования, как внешним аудитором, так и вновь созданным органом внутреннего аудита "Нафтогаза Украины".

При этом Станчак будет не первым поляком среди топ-менеджеров госкомпаний в Украине - с 2016 года "Укрзализныцю" возглавил его соотечественник Войцех Балчун. Об этом сообщает Сегодня.ua.