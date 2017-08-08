Первого замглавы МВД вызвали на допрос по делу 2 мая

08.08.2017, 13:08

Первого заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Ярового вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру в качестве свидетеля по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, сообщается на сайте ГПУ.

Согласно обнародованной повестке, Яровой вызывается во вторник, 8 августа, к старшему следователю по особо важным делам департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры для проведения допроса.

Отмечается, что замминистра МВД будут допрашивать в качестве свидетеля в уголовном производстве No42014160000000186 от 2 мая 2014 года по признакам ряда уголовных преступлений, среди которых: ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей, причинившее существенный вред правам и интересам отдельных граждан, повлекшее тяжкие последствия; соучастие в организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества, захватом зданий или сооружений и прочих.

Ранее сообщалось о том, что в Одессе задержали экс-заместителя ГСЧС Руслана Великого по делу 2 мая. В мае 2014 года, во время столкновений пророссийских наемников и проукраинских активистов в Одессе, экс- заместитель главы ГСЧС области "не принял мер по направлению имеющихся сил и средств для тушения пожара в Доме профсоюзов".

Массовые столкновения в Одессе с участием сторонников единства Украины и пророссийских активистов произошли 2 мая 2014 года. В ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и пострадали более 200. Большинство погибли в Доме профсоюзов во время пожара.

Спустя несколько дней задержали главных фигурантов экстремистских организаций, а также нескольких сотрудников милиции. Однако 4 мая, после штурма городского управления внутренних дел, милиционеры отпустили задержанных пророссийских активистов. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".