Гройсман: Пенсионная реформа пройдет без поднятия пенсионного возраста

08.08.2017, 13:48

Пенсионная реформа касается не только нынешних, но и будущих пенсионеров, и она будет проведена без повышения пенсионного возраста. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Фейсбуке.

Владимир Гройсман выразил надежду, что депутаты поддержат пенсионную реформу, которая сейчас принята в первом чтении, что позволит уже с 1 октября повысить пенсии 9 млн пенсионеров.

"За пенсионную реформу в первом чтении проголосовало 282 народных депутата, представители большинства депутатских групп и фракций, а также часть независимых депутатов, - написал Владимир Гройсман. - Я очень благодарен всем, кто поддержал наш законопроект, потому что только вместе мы сможем восстановить справедливость по отношению к миллионам наших пенсионеров. Тогда я пообещал доработать реформу вместе со всеми заинтересованными сторонами. И мы готовы к любым конструктивным предложениям. Но Правительство имеет несколько базовых принципов, от которых не отойдет ни при каких обстоятельствах. Реформа будет проведена без поднятия пенсионного возраста. Уже с октября мы поднимем пенсии для 9 млн пенсионеров и отменим нечестный налог на пенсии для работающих пенсионеров. В дальнейшем пенсии будут перечисляться автоматически".

При этом Владимир Гройсман отметил, что "пенсии - не гречка" и "Правительство не позволит манипулировать ими политикам".

"Мы установим честные абсолютно прозрачные и одинаковые для всех условия выхода на пенсию, - подчеркнул Глава Правительства. - Мы ликвидируем дефицит Пенсионного фонда, чтобы обеспечить ресурс для дальнейшего роста пенсий. Мы начали пенсионную реформу, чтобы восстановить социальную справедливость для пожилых людей и дать возможность обеспечить достойную старость нынешней молодежи. Эти принципиальные позиции мы будем отстаивать, и я надеюсь, они останутся неизменными".

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.