Минюст и Правительство обжалуют судебное постановление о внесении изменений в Устав "Укрзализныци"

08.08.2017, 13:49

Министерство юстиции и Правительство подадут апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда г. Киева, который своим решением признал постановление Правительства от 18.01.2017 г. N52 "О внесении изменений в Устав ПАО "Укрзализныця" незаконным. Об этом сообщил заместитель Министра юстиции Сергей Шкляр.

"В прошлую пятницу Министр инфраструктуры обнародовал информацию о том, что Окружной административный суд г. Киева принял судебное решение, которым признал незаконным постановление Правительства "О внесении изменений в Устав ПАО "Укрзализныця". Как только Минюст и Правительство смогут ознакомиться с данным документом, на это решение будет подана апелляционная жалоба", - заявил заместитель Министра юстиции.

Он отметил, что Кабинет Министров в качестве ответчика по делу не получил указанного судебного решения, а текст документа не размещен в Едином государственном реестре судебных решений. Поэтому еще более странным выглядит тот факт, что Министерство инфраструктуры, в качестве третьего лица по делу, каким-то образом получило текст решения, которое, по словам руководителя Мининфраструктуры, было вынесено судом еще в прошлую пятницу.

По словам Сергея Шкляра, представители Кабинета Министров пытались ознакомиться с материалами дела в суде, однако секретарь судебного заседания сообщил, что материалы, возможно, будут предоставлены для ознакомления "завтра".

"Такая ситуация наводит на мысль о предвзятости суда по этому делу в отношении одного из участников процесса. Кабинет Министров Украины считает это судебное решение незаконным, и оно будет обжаловано", - отметил Сергей Шкляр.

Инф. Пресс-службы Министерства юстиции Украины.