ID-паспорта с встроенной цифровой подписью начнут выдавать осенью

08.08.2017, 14:18

Внутренние ID-паспорта со встроенной электронной цифровой подписью (ЭЦП) начнут выдавать в Украине осенью текущего года, до конца 2017 заработает мобильная идентификация Mobile ID, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

Кроме того, премьер призвал всех украинцев, которые еще не имеют ЭЦП, начать ее оформление.

"Следует добавить, что широкому распространению электронных услуг способствует обеспечение украинцев надежными средствами электронной идентификации. Пока в Украине таким средством является электронная цифровая подпись (ЭЦП). Поэтому я посоветовал бы всем украинцам, которые еще не имеют ЭЦП, оформлять ее. С осени начнется выдача внутренних паспортов в виде ID-карты сразу с электронной цифровой подписью (ЭЦП), а к концу года в Украине заработает Mobile ID (ЭЦП на SIM-карте)", - сообщил Гройсман.

По его словам, до конца 2017 года планируется введение дополнительных онлайн-сервисов, в частности, регистрация ребенка и брак онлайн.

14 июля 2016 года Верховная Рада приняла изменения в законодательство относительно документов, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность. Согласно принятому закону, паспорт будет оформляться на десять лет и содержать текст на украинском и на английском языке. В паспортах граждан Украины не будут делать отметки о регистрации брака, а также о его расторжении.

3 августа 2016 года президент Петр Порошенко подписал закон о введении в Украине ID-карт, удостоверяющих личность. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".