Укртрансгаз добивается банкротства компании Фирташа через суд

08.08.2017, 16:30

Хозяйственный суд Киева принял к рассмотрению заявление Укртрансгаза о возбуждении дела о банкротстве компании Укргаз-энерго.

Об этом пишет "Экономическая правда". Подготовительное заседание в процессе пройдет на следующей неделе - 14 августа.Издание отмечает, что официально инициатива Укртрансгаза объясняется долгом Укргаз-энерго в размере 580 млн грн. Он был сформирован в ходе отношений по договору N117-36 от 28 февраля 2007 года, в рамках которого оператор ГТС оказывал трейдеру услуги по транспортировке газа.

Эта задолженность была признана судом еще в 2010 году, а в 2011 году на его исполнение был выдан соответствующий приказ. Но впоследствии Укргаз-энерго добилось отсрочки выполнения этого решения.

Пролонгация истекает в текущем году, в связи с чем месяц назад - 13 июля - трейдер подал заявление на новую отсрочку сроком пять лет - до 2022 года. Эта инициатива воспринята Укртрансгазом как несостоятельность трейдера провести расчет, что и стало формальным поводом для начала банкротства последнего.

Компания Укргаз-энерго была создана в 2006 году в рамках организации новой схемы поставок газа в Украину с участием Rosukrenergo. Кроме этой швейцарской компании учредителем УГЭ на тот момент был НАК Нафтогаз Украины.

В дальнейшем Нафтогаз заявил о необходимости ликвидации Укргаз-энерго, что было использовано юристами последней как формальный повод инициировать разбирательство об исключении НАКа из состава учредителей общества. Соответствующее ходатайство суд удовлетворил в конце 2013 года.

В настоящее время 50%-ная доля Нафтогаза в Укргаз-энерго передана в управление последней. Вторые 50% сейчас принадлежат Centragas Holding Дмитрия Фирташа, выкупившей этот пакет у Rosukrenergo незадолго до ее ликвидации. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.