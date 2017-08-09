Этот день в истории: 9 августа

09.08.2017, 09:48

Предлагаем дайджест основных событий и дат 9 августа.

1483 - открыта Сикстинская капелла.

1516 - умер Иероним Босх (Ерун Антонисон ван Акен), нидерландский потомственный художник, один из крупнейших мастеров периода Северного Возрождения.

1776 - родился Амедео Авогадро, итальянский физик и химик, открывший химическую формулу воды.

1782 - французский мореплаватель де Лаперуз основал форт Принс-Уэльс на берегу Гудзонова залива (Канада).

1803 - первая демонстрация парохода, изобретённого Робертом Фултоном.

1819 - родился Уильям Мортон, американский дантист-хирург, впервые успешно применивший эфир как анестезирующее средство.

1859 - американец Натан Эймс запатентовал эскалатор.

1893 - учреждён Национальный банк Италии.

1905 - в Портсмуте (США) при посредничестве президента США Теодора Рузвельта начались мирные переговоры между Российской империей и Японией, завершившиеся подписанием Портсмутского мирного договора.

1910 - Альва Фишер (Чикаго) запатентовал электрическую стиральную машину.

1911 - родился Уильям Фаулер, американский астрофизик, автор теории ядерных реакций в звёздах, лауреат Нобелевской премии

1915 - на Ближнем Востоке открыта железная дорога Иерусалим-Беэр-Шева.

1919 - Англия объявила протекторат над Персией.

1938 - родился Леонид Кучма, президент Украины (1994-2004 гг.).

1942 - исполнение Седьмой ("Ленинградской") симфонии Д.Шостаковича в осаждённом Ленинграде.

1945 - США сбросили вторую атомную бомбу ("Толстяк"), на Нагасаки. Погибли 74 тысячи человек.

1945 - СССР начал войну против Японии, введя войска в Манчжурию.

1946 - умер Леон Гомон, основатель французской кинокомпании Gaumont - первой в мире киностудии.

1962 - умер Герман Гессе, немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии.

1963 - родилась Уитни Хьюстон, американская поп, соул и ритм-н-блюзовая певица, актриса, продюсер, фотомодель.

1965 - Сингапур отделился от Малайзии и получил независимость.

1975 - умер Дмитрий Шостакович, советский композитор, пианист, музыкально-общественный деятель.

1976 - родилась Одри Тоту, французская киноактриса.

1986 - на рок-фестивале в Небуорте (графство Хертфордшир) состоялся последний концерт группы Queen.

1991 - Российская Федерация признана правопреемницей СССР.

2014 - умер Андрей Баль, советский и украинский футболист, футбольный тренер, большую часть карьеры провёл в киевском "Динамо".

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.