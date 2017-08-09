"Киевэнерго" приостановила горячее водоснабжение в шести районах Киева

09.08.2017, 15:54

Компания "Киевэнерго" приостановила горячее водоснабжение части Дарницкого, Деснянского, Оболонского, Соломенского, Шевченковского и Днепровского районов в связи с проведением гидравлических испытаний. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Готовясь к следующему отопительному сезону, ПАО "Киевэнерго", по согласованию с городскими властями, продолжает гидравлические испытания столичных теплосетей, находящихся в зоне ответственности компании. Горячее водоснабжение на время проведения испытаний прекращено для части потребителей Дарницкого, Деснянского, Оболонского, Соломенского, Шевченковского и Днепровского районов столицы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно графику проведения гидравлических испытаний, с 8 по 15 августа горячее водоснабжение временно прекращено для 868 жилых домов, 15 лечебных учреждений, 40 школ, 223 ведомств в Деснянском районе, 492 жилых домов, 11 лечебных учреждений, 23 школ, 156 ведомств в Днепровском районе, 158 жилых домов, 9 лечебных учреждений, 5 школ, 152 ведомств в Шевченковском районе и 4 жилых домов, 1 лечебного учреждения, 1 школы и 2 ведомств в Соломенском районе.

Сообщается, что с 8 по 22 августа в результате гидравлических испытаний горячее водоснабжение временно прекращено для 377 жилых домов, 11 лечебных учреждений, 15 школ, 189 ведомств в Соломенском районе и 639 жилых домов, 6 лечебных учреждений, 32 школ и 233 ведомств в Оболонском районе.

Согласно сообщению, с 9 августа по 23 августа в результате гидравлических испытаний горячее водоснабжение временно прекращено для 266 жилых домов, 10 школ и 95 ведомств в Дарницком районе.

Гидравлические испытания - это метод диагностики, который применяется ежегодно после окончания отопительного сезона и по август включительно, чтобы заблаговременно выявить и исправить до начала следующего отопительного сезона поврежденные и изношенные участки теплосетей.

Согласно нормативам, испытания осуществляются с помощью воды температурой до + 40°С, которая подается в теплосети с повышенным давлением.В связи с этим технологически невозможно испытать теплосети без отключения горячей воды. Об этом сообщают "Українські Новини".