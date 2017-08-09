09.08.2017, 16:25

Правительство назначило Евгения Кравцова временно исполняющим обязанности председателя ПАО "Укрзализныця". Соответствующее решение принято сегодня, 9 августа, на заседании Кабинета Министров Украины.

Даны также поручения Министерству экономического развития и торговли Украины безотлагательно запустить процедуру проведения публичного конкурса на нового руководителя Укрзализныци.

Войцех Балчун сегодня другим решением Правительства освобожден от занимаемой должности руководителя Укрзализныци по собственному желанию.

Евгений Кравцов был первым заместителем Министра инфраструктуры Украины и председателем Наблюдательного совета ПАО "Укрзализныця".

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.