Кабмин: конца года в Украине введут онлайн регистрацию брака

09.08.2017, 16:48

До конца 2017 года в Украине запланировано введение онлайн регистрации брака и ребенка. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

Над этим работает Государственное агентство по вопросам электронного правительства. Кроме указанных, агентство работает еще над рядом других онлайн-сервисов.

В апреле 2017 года Государственная миграционная служба Украины открыла новый онлайн-сервис по поиску недействительных, похищенных или утраченных паспортов в базах данных миграционной службы и МВД. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.