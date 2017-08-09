Правительством упорядочен перечень документов, в которые вносятся сведения о месте пребывания лица

09.08.2017, 16:58

На сегодняшнем заседании Кабинета Министров Украины принято постановление "О внесении изменения в пункт 9 Правил регистрации места жительства".

Указанным постановлением предусматривается исключение справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица из перечня документов, в которые вносятся сведения о месте пребывания лица.

Реализация этого постановления позволит привести в соответствие с Законом Украины "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине" пункт 9 Правил регистрации места жительства, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 2 марта 2016 года N 207 "Об утверждении Правил регистрации места проживания и Порядка передачи органами регистрации информации в Единый государственный демографический реестр".

Инф. Пресс-службы Министерства социальной политики Украины.