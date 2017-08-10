Этот день в истории: 10 августа

10.08.2017, 09:43

Предлагаем дайджест основных событий и дат 10 августа.

586 до н.э. - вавилонский царь Навуходоносор II разрушил Иерусалим и сжёг Первый Храм, построенный Соломоном в IX веке до н.э.

1500 - португальский мореплаватель Диогу Диаш открыл остров Мадагаскар.

1535 - исследователь Жак Картье назвал исследуемые им реку и залив в Канаде именем Святого Лаврентия.

1675 - король Англии Карл II заложил первый камень Королевской обсерватории в Гринвиче.

1833 - основан Чикаго, на то время - деревушка под названием Уинди-Сити с населением менее двухсот человек.

1843 - умер Якоб Фридрих Фриз, немецкий философ-идеалист, физик и математик.

1876 - в Онтарио (Канада) совершён первый в мире междугородный телефонный звонок (расстояние между городами было 13 км).

1877 - американский астроном Асаф Холл открыл спутник Марса - Деймос.

1889 - англичанин Дэн Райлэндс запатентовал бутылку, закрывающуюся пробкой с винтовой нарезкой.

1905 - во французском городе Булонь-сюр-Мер прошёл первый международный конгресс эсперантистов, в котором приняли участие 688 человек.

1912 - родился Жоржи Амаду, бразильский писатель.

1913 - закончилась Вторая балканская война подписанием "Бухарестского мирного договора 1913 г. " между Болгарией, Румынией, Сербией, Черногорией и Грецией.

1924 - родился Жан-Франсуа Лиотар, французский философ и теоретик литературы.

1946 - умер Леон Гомон, основатель французской кинокомпании Gaumont - первой в мире киностудии.

1960 - родился Антонио Бандерас, испанский киноактёр..

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.