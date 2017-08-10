СМИ: Генпрокуратура открыла дело против чиновников "Нафтогаза"

10.08.2017, 10:34

Департамент по расследованию особо тяжких преступлений в сфере экономики Генеральной прокуратуры 4 августа открыл уголовное производство против должностных лиц НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом "Экономической правде" сообщил собеседник в ГПУ.

Он не уточнил фамилий фигурантов дела, пояснив только, что они подозреваются в нарушении двух статей УК: No172 (Грубое нарушение законодательства о труде) и No364 (Злоупотребление властью или служебным положением).

В рамках этого производства 9 августа Генпрокуратура затребовала у "Нафтогаза" список документов.

"Для выяснения обстоятельств, имеющих значение для уголовного производства, просим предоставить заверенные копии действующего устава "Нафтогаза"; журнала входа/выхода в центральный офис компании за 18 и 21 июля 2017 года", - говорится в запросе ГПУ на "Нафтогаз", которым располагает ЭП.

Кроме того, ГПУ затребовала табель учета рабочего времени главы НАК Андрея Коболева, Щербенко В.В. (директор по административной деятельности НАК - ЭП) и Лупащенко В.М. (начальник управления департамента безопасности НАК - ЭП) за 18 июля; должностную инструкцию Коболева, Щербенко и Лупащенко, действующую на июль-август 2017 года.

Производство открыто по факту увольнения 1 августа Игоря Бурака с должности вице-президента-главного инженера ПАО "Укртрансгаз".

По неофициальным данным, в указанные даты (18 и 21 июля) Бурак приезжал в центральный офис "Нафтогаза", где проводил встречу с Коболевым, Щербенко и Лупащенко.

"В ходе работы комиссия собрала соответствующие доказательные материалы, установила факты нарушений и вину должностных лиц компании, к которым были применены соответствующие дисциплинарные взыскания, в том числе увольнения", - такая формулировка содержится в официальном пояснении "Укртрансгаза" к решению об увольнении Бурака.

Игорь Бурак является членом команды экс-президента "Укртрансгаза" Игоря Прокопива (в настоящее время занимает пост замглавы Минэнерго) - оппонента Андрея Коболева.

Правление Национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" после проведения служебного расследования 1 августа уволило главного инженера дочерней компании-оператора газотранспортной системы "Укртраснгаз" Игоря Бурака.

Наблюдательный совет "Нафтогаза" 8 августа единогласно согласовал избрание на пост президента оператора газотранспортной системы Украины госкомпании "Укртрансгаз" технического директора - члена правления польской PGNiG Technologie S.A. Павла Юзефа Станчака. Об этом сообщает УНИАН.