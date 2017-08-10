79 спортсменов представят Украину на Всемирной летней Универсиаде

10.08.2017, 16:18

С 19-го по 30 августа в китайском Тайбэе будет проходить 29-я Всемирная летняя Универсиада, которая соберет более 12 тысяч атлетов из 160 стран мира.

Как сообщает официальный сайт НОК, Украину на этих стартах будет представлять 179 студентов-спортсменов из 55 вузов, которые будут вести борьбу в 14-ти из 22 видов спорта. А именно: баскетболе (муж.), тяжелой атлетике, волейболе (жен., муж.), спортивной гимнастике, художественной гимнастике, дзюдо, легкой атлетике, плавании, прыжках в воду, стрельбе из лука, тхэквондо, фехтовании, футболе и ушу.

Самыми титулованными в нашей команде являются олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев и бронзовый медалист - Игорь Радивилов.

Ранее на мировой и европейский подиумы поднимались: пловцы Андрей Говоров, Михаил Романчук, прыгуны в воду Александр Горшковозов и Олег Колодий, Максим Долгов, Виктория Кесарь, стрелки из лука Георгий Иваницкий, Лидия Сиченикова, тхеквондистка Ирина Ромолданова, представители фехтования Анатолий Герей, Ксения Пантелеева, Анфиса Почкалова, тяжелоатлетка Ирина Деха, легкоатлетки Ирина Геращенко, Ольга Бибик и другие. Об этом сообщает УНИАН.