Пролив Босфор закрыли для судоходства

10.08.2017, 16:49

В Турции закрыли пролив Босфор для прохода судов. Как заявила администрация стамбульского порта, это связано с подводными поисково-спасательными работами, передает Hurriyet Daily News.

"10 августа в 08:45 пролив в Стамбуле был закрыт для морского транспорта из- за поисков человека, который пропал без вести еще в июле", - сказано в сообщении порта.

17-летний Фулкан Йылдырым, который отправился купаться в Босфор в Стамбуле, и пропал без вести 15 июля.

Ранее Босфор, являющийся одной из самых загруженных морских артерий мира, закрывали 8 января 2017 года из-за сильных снегопадов, парализовавших Стамбул. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.