База отдыха в Коблево, где отравились дети, не имела разрешения их размещать

10.08.2017, 16:50

База отдыха в курортном Коблево, где отравились 18 подростков, не имела разрешительных документов на размещение детей. Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Николаевской области.

"База отдыха "Винница" ООО "ТПФ "АВС - Цитрус" не получала документов, которые дают право на оздоровление и отдых детей в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении.

Как отмечается, специалисты Госпродпотребслужбы не проверяли базу отдыха из- за отсутствия сообщения о приеме организованных групп детей.

"7 августа в 9:00 в поезде "Киев-Николаев" дети из танцевального коллектива "Densfemili" в сопровождении тренеров прибыли в г. Николаева (45 детей и 4 взрослых) для тренировки на территории базы отдыха "Винница". До базы отдыха прибыли в 11:00, того же дня завтракали в "бистро" на территории базы. Питались 08.08.2017 в столовой базы отдыха "Винница" (обед и ужин)", - заверили в Госпродпотребслужбы.

На протяжении 8-9 августа в инфекционное отделение Березанской ЦРБ с предварительным диагнозом "острый гастроэнтерит", "пищевая токсикоинфекция" были госпитализированы 15 подростков (в возрасте 7, 11-14 лет), "в том числе 1 ребенок с тяжелым течением, 11 детей со средней степенью тяжести, 3 ребенка с легкой степенью".

К тому же среди контактных лиц были выявлены еще 3 больных детей, которых также отправили в больницу.

Сейчас на территории базы отдыха "Винница" организован семейный отдых, там находится около 350 человек, в частности, выявлен еще один танцевальный коллектив из Одессы (23 человека, из них 20 детей и 3 взрослых). Об этом сообщает ТСН.ua.